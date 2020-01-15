В первом матче выездной серии ХК «Ростов» уступил «Зауралью»



В гостевом матче хоккейный клуб «Ростов» проиграл «Зауралью». Встреча прошла 16 января в Кургане и завершилась со счётом 1:4.



Игра ещё не успела начаться, а хозяева уже открыли счёт. Вскоре с площадки на две минуты удалили защитника «Зауралья» Константина Дубина, и курганцы ненадолго притихли. Но когда они снова стали играть в полном составе, быстро бросились в контратаку.



Вратарь «кондоров», ранее игравший за курганцев, был готов к стилю их игры и несколько раз спас команду. Команды по очереди создавали опасные моменты возле ворот соперников.



Наконец, нападающий Ранис Миргалиев смог сравнять счёт — 1:1. До конца первого тайма «Зауралье» всё-таки смогло вырваться вперёд, на перерыв команды ушли, когда цифры на табло показывали 1:2.



Вторая двадцатиминутка прошла более или менее спокойно, без опасных моментов. Команды не смогли изменить счёт.



В третьем тайме курганцы поставили себе цель увеличить преимущество. Едва избежав второго гола от Миргалиева, они ответили точными броском — 1:3. Голкипер «Зауралья» мастерски отражал все шайбы «Ростова». В середине тайма нападающий курганцев обманным манёвром изменил счёт в свою в пользу. Итог матча — 1:4 в пользу хозяев.



Второй матч выездной серии состоится 18 января. «Ростов» сыграет с самарским ЦСК ВВС.