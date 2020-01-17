ХК «Ростов» обыграл ЦСК ВВС



Хоккейный клуб «Ростов» выиграл в матче с ЦСК ВВС. Матч прошёл 18 января на самарском поле. Встреча закончилась со счётом 5:6.



После первых 35 секунд «кондоры» уже играли в меньшинстве после удаления защитника Михаила Степанова. Однако ростовчане не растерялись и быстро открыли счёт в матче. Самарцы не ожидали такой быстрой атаки и пропустили второй удар. В начале игры «Ростов» уже вёл со счётом 0:2.



ЦСК, наконец, собрался с силами. Голкипер Сергей Павлов дважды не смог спасти свою команду, и ЦСК сравнял счёт. Тренер «кондоров» заменил вратаря на Данила Кудашева. Пока он вливался в игру, самарцы изменили счёт в свою пользу. Фортуна отвернулась и от второго голкипера, и вскоре он пропустил четвёртую шайбу.



Ближе к концу периода судья удалил спортсменов ЦСК. Нападающий Василий Мякинин воспользовался численным преимуществом своей команды – 4:3.



Во втором периоде хоккеисты ЦСК реализовали один буллит. В середине третьей двадцатиминутки нападающий Павел Щербаков сократил отставание в счёте. Цифры на табло сравнял нападающий Павел Антипов. До конца основного времени счёт не менялся, и судья назначил овертайм. В дополнительные пять минут команда не смогла забросить ни одной шайбы, и тогда началась серия буллитов. «Ростов» сделал три метких удара по воротам самарцев, тогда как хозяева поля не смогли ответить ни одним голом. Исход матча – 5:6Б в пользу «кондоров».



Следующая игра выездной серии пройдёт в Тольятти. Встреча с «Ладой» запланирована на 20 января.