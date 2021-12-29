ХК «Ростов» одержал победу в первом матче года

Фото: ХК "Ростов"

«Кондоры» мастерски превзошли молодёжку «Ак Барса».В первой части встречи хозяева играют активнее и острее. Быстрой шайбы не было, но в середине периода «Барс» всё-таки открывает счёт – Артур Бровкин. Через несколько минут Дмитрий Кателевский удваивает преимущество красно-зелёных. В концовке игрового отрезка Павел Щербаков возвращает один гол – 2:1.В старте второй части вечера «Барс» вновь активнее, но ростовчане отбиваются, а затем по-гроссмейстерски реализуют лишнего – Елисей Минаев 2:2. В начале третьей двадцатиминутки гости вырываются вперёд после гола Айрата Мурзина. В оставшееся время «барсы» атакуют много и неостро. «Ростов» же забивает в пустые ворота и снимает все вопросы. Итог – выигрыш красно-белых 4:2.В остальных встречах дня в ВХЛ «Динамо» (Санкт-петербург) разгромило на своём льду «Звезду» (Москва) 8:1, «Лада» (Тольятти) дома была сильнее «АКМ» (Тула) 4:1, ЦСК ВВС (Самара) обыграл «Тамбов» 3:2, а «Химик» (Воскресенск) победил в овертайме «Рубин» (Тюмень) 6:5.Пока в таблице «Ростов» на 9 месте из 27. 10 января команда Григория Пантелеева сразится в Пензе против местного «Дизеля».