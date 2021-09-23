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ХК «Ростов» уступил «Химику»

ХК «Ростов» уступил «Химику»
Пока что «кондоры» чередую выигрыши с поражениями. В эту пятницу был проигрыш.

В середине первого отрезка вечера гости открыли счет – Василий Пономарев, 0:1. В начале второго периода ХК «Ростов» сравнял счет – Аркадий Аксёнов, 1:1. Далее «Химик» вновь повел в счете, однако Владислав Туник и Роман Опалев вывели красно-белых вперед – 3:2. Перед вторым перерывом на льду случилась потасовка – ХК «Ростов» получил две минуты, а «Химик» – все пять.

Но выгоду извлечь не получилось. Гости, наоборот, даже забили в меньшинстве, в начале третьей двадцатиминутки. Павел Антипов вновь вывел южан вперед – 4:3. При этом хозяев льда подкосило 5-минутное удаление в концовке. За это время «химики» успели забить дважды – 4:5. В последние минуты красно-белые едва не затолкали пятую шайбу, но не повезло. Итог – поражение.

В остальных матчах дня в ВХЛ «Тамбов» в овертайме обыграл «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) 3:2, а «Динамо» (Санкт-Петербург) в гостях одолело «Академию Михайлова» (Новомосковск) 2:0.

30 сентября ХК «Ростов» сыграет на выезде с «Зауральем» (Курган).
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