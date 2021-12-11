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ХК «Ростов» обыграл «Ермака»

ХК «Ростов» обыграл «Ермака»

Клуб из Иркутской области не смог навязать ростовчанам борьбу – красно-белые легко выиграли.

Счёт был открыт Аркадием Аксёновым уже на второй минуте матча. Алексей Прохоров через пару минут увеличил отрыв. Дальше – больше: на 15-й и 16-й минутах Роман и Елисей Минаев делают счёт 4:0, а перед перерывом Павел Щербаков забивает и пятую шайбу – 5:0 после 20 минут игры.

Во втором отрезке встречи «Ростов» обошёлся одной шайбой (Елисей Минаев), а в третьей части встречи команды показали зрителям открытый хоккей с обилием голов. У ростовчан забили Прохоров и Аксёнов, а у ангарчан – Матвей Носов (2) и Илья Берестенников. В итоге красно-белые одерживают победу с крупным счёт 8:3.

В остальных встречах дня в ВХЛ «Металлург» (Новокузнецк) обыграл «Тамбов» 4:3 ОТ, «Рязань» в овертайме переиграла «Динамо» (Санкт-Петербург) 3:2, «Сокол» (Красноярск) по буллитам дожал «Буран» (Воронеж) 3:2, а «АКМ» (Новомосковск) была сильнее «Омских Крыльев» 7:3.

Очередная игра подопечных Григория Пантелеева намечена на 16 декабря, когда предстоит принимать «Металлург» из Новокузнецка.
Фото: скрин с видео ХК Ростов
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