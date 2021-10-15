ХК «Ростов» победил «Барс»

Казанский «Барс» – самый неудобный соперник для «Ростова» из всей лиги. За четыре матча красно-белые не заработали ни единого очка. Но в этот раз южане все-таки победили.Первый период остался за подопечными Григория Пантелеева. Хозяева льда здорово превзошли оппонента по броскам в створ (12:4), однако на счёте это не сказалось – 0:0 после первых двадцати минут игры.Во второй части матча игра была более равной. Ближе к концу «Барс» даже прижал ростовчан к воротам и открыл счет. Отличился Дмитрий Кателевский, 0:1. В третьем игровом отрезке «кондоры» все-таки развернули фортуну к себе лицом. В середине периода Руслан Алиев сравнял счет, а еще через несколько минут победную точку поставил Павел Щербаков – 2:1, выигрыш «Ростова».В остальных встречах игрового дня в ВХЛ «Тамбов» дома был сильнее «Лады» (Тольятти) 6:3, «Академия Михайлова» (Новомосковск) одолела ЦСК ВВС (Самара) 5:3, «Челмет» (Челябинск) переиграл «Омские Крылья» 4:2, «Ермак» (Ангарск) проиграл дома «Горняку» (Верхняя Пышма) 3:6, а «Сокол» (Красноярск) по буллитам превзошел «Зауралье» (Курган) 3:2 Б.Свою следующую встречу ХК «Ростов» сыграет 24 октября – дома с «Тамбовом».