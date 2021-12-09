ХК «Ростов» обыграл «Омские Крылья»

Фото: ХК "Ростов"

Донские хоккеисты со счётом 4:2 обыграли соперника из Омска. Встреча с дочерней командой омского «Авангарда» была непростой, однако ростовчане справились с трудностями и взяли два очка.ХК «Ростов» провёл очень мощный стартовый отрезок, но удалось забить только на 7-й минуте, да и то в большинстве – Алексей Прохоров, 1:0. «Омские Крылья» при этом почти сразу ответили шайбой Егора Сердюка – 1:1 после первых двадцати минут.Во второй части вечера Павел Щербаков вывел хозяев льда вперёд, а далее «красно-белые» забили ещё дважды в течение одной минуты – тот же Павел Щербаков и Вадим Щегольков довели счёт до 4:1. Лишь в концовке периода Егор Сердюк сократил открыв, оставив гостям шансы на спасение. Однако в последнем периоде (а он стал действительно последним) шайб заброшено не было, и «Ростов» берёт победу и два очка (4:2).В остальных встречах дня в ВХЛ «Сокол» (Красноярск) в овертайме переиграл «Тамбов» - 3:2, «Ермак» (Ангарск) на выезде победил «АКМ» (Новомосковск) - 2:1, а «Химик» (Воскресенск) был сильнее «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) - 3:1.Уже 12 декабря ростовчан ждёт очередной соперник. На своём льду предстоит сразиться с красноярским «Соколом».