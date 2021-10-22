ХК «Ростов» уступил в овертайме «Тамбову»

«Кондоры» после трех выигрышей кряду проиграли тамбовчанам. Ростовчане спаслись в концовке третьего периода, но пропустили в овертайме.В первом отрезке матча «Ростов» смотрелся интереснее. Временами красно-белые и вовсе доминировали. По броскам в створ хозяева обошли своего соперника вдвое (12:6), но забить не получилось никак. Во втором периоде перевес дончан был подавляющим (21:4!), однако в концовке периода нелогично забил «Тамбов» - Олег Корчагин, 0:1.В третьей части встречи «волки» забросили вторую шайбу и были близки к победе. Однако красно-белые всё-таки вырвали хотя бы ничью в основное время. Два гола забил Павел Антипов. В дополнительном периоде, увы, «волки» сыграли успешнее – поражение «Ростова» 2:3 в овертайме.В остальных матчах дня в ВХЛ «Буран» (Воронеж) дома обыграл «Академию Михайлова» (Новомосковск) 2:1, «Динамо» (Санкт-Петербург) в овертайме сломило сопротивление «Молота» (Пермь) 3:2, «Рязань» была сильнее «Ижстали» (Ижевск) 5:1, «Химик» (Воскресенск) превзошёл «Торос» (Нефтекамск) 3:2 ОТ, а «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) разгромил «Нефтяник» (Альметьевск) 5:0.Свою очерудную игру ростовчане сыграют дома 26 октября с «Академией Михайлова».