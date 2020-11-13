ХК «Ростов» обыграл в овертайме ХК «Торос»

Нефтекамский «Торос» в общей таблице чемпионата ВХЛ стоял выше «красно-белых». Плюс играло свою роль преимущество своего льда – все расклады говорили не в пользу ХК «Ростов».Уже в начале игры «Торос» открыл счёт после результативного броска Ивана Крылова. Несколько минут спустя нефтекамская команда забила второй гол. После дальнего «выстрела» и сейва вратаря «красно-белых» самым юрким на добивании оказался Владислав Дюкарев – 2:0.В дебюте второй части игры Артём Пеньковский отставание гостей минимизировал. Однако Владислав Лукин коварным броском низом сразу после гола ростовчан забил третий для «Тороса» - 3:1. Тут же нефтекамцы развивают успех – Кирилл Цулыгин, 4:1. Было похоже, что всё уже решено. Но перед самым перерывом Павел Щербаков вдохнул в матч дух интриги – ещё ничего не ясно, 4:2.В середине последней трети матча Роман Опалев уменьшил отрыв в счёте до минимального, а за полторы минуты до финальной сирены Вадим Щегольков сравнял счёт, переведя поединок в овертайм. Уже в рамках дополнительного времени «кондоры» сначала отстояли в меньшинстве, а затем Дмитрий Сергеев завоевал для «Ростова» победу.В остальных играх дня в ВХЛ «Металлург» (Новокузнецк) крупно переиграл на выезде «Дизель» (Пенза) - 5:0, «Лада» (Тольятти) превзошла на своей площадке «Ермак» (Ангарск) - 4:3, «Сокол» (Красноярск) на выезде праздновал победу над ЦСК ВВС (Самара) - 5:3, «Ижсталь» (Ижевск) в овертайме переиграла «Буран» (Воронеж) - 2:1, а «Нефтяник» (Альметьевск) легко разобрался с «Тамбовом» - 7:1.В общей таблице ХК «Ростов» поднялся на 7-е место из 26. Следующую игру «красно-белые» проведут против «Молота-Прикамье» 18 ноября в Перми.