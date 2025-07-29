Донской шахматист принял участие в чемпионате мира по киберспорту

Фото: Esports World Cup 2025

В рамках международного чемпионата по шахматам Esports World Cup 2025, который проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, состоялся первый поединок между Андреем Есипенко и Яном Непомнящим.В этом соревновании участвуют 16 лучших шахматистов мира, которые борются за призовой фонд в размере 1,5 миллиона долларов. Андрей Есипенко одержал победу в первой партии.Интересно, что Ян Непомнящий, занимающий 14-е место в рейтинге ФИДЕ, встретился с Андреем Есипенко, который находится на 45-й строчке рейтинга.В дальнейшем турнир будет продолжаться в формате bo4 (четыре партии до двух побед), bo6 (шесть партий до трёх побед) и bo10 (десять партий до пяти побед).Продолжительность каждой партии составляет 10 минут без возможности увеличения времени.