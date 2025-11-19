Ущерб от завышения цен на продукцию завода ГПЗ-10 составил 2,2 млрд

Фото: Соцсети

Согласно выводам государственной экспертизы, ущерб, причиненный умышленным завышением цен на продукцию ростовского завода ГПЗ-10, оценен в 2,2 миллиарда рублей. 18 декабря 2024 года в ряде компаний, включая ООО «10 ГПЗ» в Ростове-на-Дону, ОАО «ОК-Лоза» в Сергиевом Посаде и ООО «ГПЗ-2 Тверь», прошли масштабные оперативные мероприятия.В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве следственные действия затронули не только сами предприятия, но и военные представительства, обслуживающую организацию, а также дома руководителей указанных компаний.В отношении бывшего директора по экономике и финансам ростовского ООО «ГПЗ-10» Николая Борисова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он целенаправленно завышал стоимость поставляемых товаров, что привело к хищению не менее 800 миллионов рублей.Еще одним фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал экс-заместитель главы Росстандарта России. Следствие утверждает, что он организовал коррупционную схему с привлечением родственников, занимавших высокие посты и имевших возможность влиять на государственные оборонные заказы.Кроме того, в хищении средств, выделенных на гособоронзаказ на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском, подозревается бывший руководитель 547-го военного представительства Минобороны РФ. По данным УФСБ России по Ростовской области, экспертное заключение подтвердило, что завышение цен на произведенные изделия повлекло за собой нанесение ущерба в размере 2,2 миллиарда рублей.