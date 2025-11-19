Ростовская хоккейная команда все еще не вернулась в обновленный Дворец спорта

Фото: ХК Ростов

Спортивный комплекс в Халтуринском, закрывшийся на капитальный ремонт в 2022 году, открылся в начале сентября 2025-го. С тех пор там выступают донские гандболистки, но для проведения матчей чемпионата России по хоккею площадка еще не готова. Домашние игры команда продолжает играть на «Айс арене» на Коммунистическом.Болельщики ростовского хоккея неоднократно обращались с просьбой вернуть команду в отремонтированный Дворец спорта, так как «Айс арена» вмещает не более 500 зрителей, что не позволяет разместить всех желающих.Главный тренер ростовчан Григорий Пантелеев также не знает, когда можно будет вернуться на арену, где может поместиться больше зрителей.Ранее сообщалось, что хоккеистам не разрешили тренироваться на обновленной площадке, поскольку она не была готова к использованию.