Голкипер «Ростов-Дона» Юлия Грацкевич признана лучшим игроком октября

Фото: ГК Ростов-Дон

6 ноября в социальных сетях были опубликованы результаты опроса, согласно которым гандболистка «Ростов-Дона» Юлия Грацкевич была признана лучшим игроком октября.В течение всего месяца голкипер демонстрировала высокий уровень игры, успешно отражая атаки соперниц. Например, в матче с ЦСКА Юлия Грацкевич отразила 34% бросков от гандболисток из московского клуба. За спортсменку отдали свои голоса 28% болельщиков.Второе место заняла Анастасия Шавман, набрав 24% голосов. Третьей стала Дарья Стаценко, получившая поддержку 23,5% зрителей.Стоит отметить, что «Ростов-Дон» в октябре показал впечатляющую серию матчей и занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги сезона-2024/25. Последний матч прошел в с ЦСКА в Москве 4 ноября, ростовчанки выиграли со счетом 26:23.