Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Голкипер «Ростов-Дона» Юлия Грацкевич признана лучшим игроком октября

Голкипер «Ростов-Дона» Юлия Грацкевич признана лучшим игроком октября
6 ноября в социальных сетях были опубликованы результаты опроса, согласно которым гандболистка «Ростов-Дона» Юлия Грацкевич была признана лучшим игроком октября.

В течение всего месяца голкипер демонстрировала высокий уровень игры, успешно отражая атаки соперниц. Например, в матче с ЦСКА Юлия Грацкевич отразила 34% бросков от гандболисток из московского клуба. За спортсменку отдали свои голоса 28% болельщиков.

Второе место заняла Анастасия Шавман, набрав 24% голосов. Третьей стала Дарья Стаценко, получившая поддержку 23,5% зрителей.

Стоит отметить, что «Ростов-Дон» в октябре показал впечатляющую серию матчей и занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги сезона-2024/25. Последний матч прошел в с ЦСКА в Москве 4 ноября, ростовчанки выиграли со счетом 26:23.
Фото: ГК Ростов-Дон
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.