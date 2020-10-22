Гандболистка «Ростов-Дона» Юлия Манагарова признана лучшим игроком матча с «Ладой»
Спортсменку из ГК «Ростов-Дон» Юлию Манагарову признали лучшим игроком матча с «Ладой». Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе донского гандбольного клуба.
В голосовании отдали свое предпочтение правой крайней Юлии Манагаровой (55,21%). Последующие места в рейтинге заняли Анна Сень (39,1%) и Виктория Калинина (31,04%).
Следующий матч «Ростов-Дон» проведет дома, с «Астраханочкой». Игра запланирована на 29 октября.