Ростовчане просят спилить частично разрушенное дерево на Самаркандской

В Ростове-на-Дону жители просят спилить аварийное дерево во дворе жилого дома. Снимками люди поделились в соцсетях 18 ноября.

Растение находится на улице Самаркандской, 72. Как рассказали жители, они неоднократно направляли соответствующие жалобы в администрацию района. Но решением вопроса пока не занялись. На снимках видно, что дерево уже частично разрушено и наклонилось на бок.

- Благо пока не было происшествий. Но здесь часто гуляют дети,- пишут пользователи в соцсетях.

В администрации Октябрьского района жалобу рассмотрели. Дерево пообещали обследовать, а также определить принадлежность земельного участка в срок до 21 ноября.

Пока на участке следует быть аккуратнее.
Фото: СоцСети
