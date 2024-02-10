В матче с "Ладой" вратаря "Ростов-Дона" признали лучшим игроком

Фото: ГК Ростов-Дон

Вратаря «Ростов-Дона» признали лучшим игроком в матче с «Ладой». Гандболистки обыграли соперниц из Тольятти со счетом 27:37.После победного матча в соцсетях ростовской команды запустили голосование на лучшего игрока матча. Большинство голосов набрала вратарь Юлия Грацкевич – 52,9%. На втором месте оказалась Анна Шапошникова с 30%. Третью строчку заняла Екатерина Левша – 6,6%.Напомним, игра состоялась в УСК «Олимп» 9 февраля. В первые минуты игры команды шли мяч в мяч. К середине игры ростовчанки смогли увеличить разрыв. Гандболистки «Ростов-Дона» забивали один мяч за другим, а голкипер Юлия Грацкевич стойко отражала атаки соперниц. К середине матча на табло было 11:22 в пользу «донских красавиц». Во второй части игры «Лада» смогла отбить только один мяч. Итоговый счет составил 27:37 в пользу гостей (разница в 10 мячей!).Белорусская спортсменка Юлия Грацкевич играет за ростовскую команду с июня 2023 года. Она - победитель Кубка Республики Беларусь 2017, 2018, 2019, 2020 гг. Чемпионка Республики Беларусь 2014, 2015 гг.