Фото: Соцсети ГК "Ростов-Дон"

Лучшим игроком матча с ЦСКА был признан голкипер «Ростов-Дона». В социальных сетях были объявлены результаты зрительского голосования 4 апреля.За гандболистку Алену Чернову проголосовали 56,9% болельщиков. Спортсменка отбила 13 из 35 мячей во время матча. Второй по предпочтению зрителей стала нападающая Кристина Кутузова (23,6%), третье место разделили между спортсменками - линейной Меланьей Пичугиной и правой нападающей Еленой Смирновой (23,2%).Матч Суперлиги против ЦСКА состоялся 3 апреля в донской столице. С первых минут соперники набросились на ворота «желто-синих». Открывали счет и забивали гол за голом гандболистки ЦСКА. В первом тайме «ростовские красавицы« пытались сравнять счет. Игра перешла на середину поля, и счет стал 13:13.Ближе к концу матча «ростовчанки» отыграли один мяч, но сравнять счет так и не смогли. ГК «Ростов-Дон» уступил ЦСКА со счетом 27:28.