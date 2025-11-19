Донской застройщик обязан вернуть государству более 600 млн за нарушения по госконтракту

Фото: Нейросеть

В связи с нарушениями условий государственного контракта, строительная фирма из Ростова обязана выплатить государству более 641 миллиона рублей. Ростовское отделение Федеральной антимонопольной службы выявило признаки недобросовестной конкуренции со стороны ООО «АСГАРД».В ноябре 2022 года Управление образования Аксайского района объявило конкурс на строительство школы на 1000 мест в поселке Темерницком. Завершение строительства планировалось через два года после заключения договора. Согласно условиям контракта стоимостью 1,137 миллиарда рублей, компания-исполнитель должна была обладать необходимым опытом в данной области. Для подтверждения квалификации требовалось предоставить документы о ранее выполненных работах.В качестве подтверждения опыта ООО «АСГАРД» предоставило договор подряда за 2020 год, акты приемки выполненных работ и другие документы. Утверждалось, что фирма осуществила проект по строительству склада и офиса по адресу Доватора, 156/4, общей стоимостью 349 миллионов рублей.Благодаря заявленной завышенной стоимости предыдущего контракта, ООО «АСГАРД» выиграло конкурс. Однако проверка документации показала, что фактическая стоимость ранее выполненного контракта составляла чуть больше 11 миллионов рублей.Если бы застройщик указал реальную стоимость предыдущего контракта при подтверждении своего опыта, он не смог бы участвовать в этом тендере. Предоставив ложную информацию, ООО «АСГАРД» нарушило законодательство о конкуренции.Соглашение с компанией было расторгнуто в одностороннем порядке в июне 2025 года. Фирме было выдано предписание о прекращении нечестной конкуренции, что привело к необходимости возврата в бюджет страны более 641 миллиона рублей.Кроме того, ООО «АСГАРД» было внесено в список недобросовестных поставщиков, что исключает возможность участия компании в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.