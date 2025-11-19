Новости
Росприроднадзор проверит информацию о загрязнении реки Быстрой в Морозовском районе

Росприроднадзор проверит информацию о загрязнении реки Быстрой в Морозовском районе
Министерство природных ресурсов и экологии отреагировало на жалобы жителей Морозовского района о сбросе нечистот в реку Быстрая.

По словам местных жителей, канализационные стоки попадают в водоём, что за последний год привело к значительному ухудшению состояния реки.

Природное ведомство обратило внимание на проблему. Река Быстрая находится под федеральным государственным экологическим контролем, который в Ростовской области осуществляет Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.

Вся собранная информация будет передана в федеральную службу по надзору в сфере природопользования.
Фото: соцсети
