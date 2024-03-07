Главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина оштрафовали после матча с «Крыльями Советов»

Фото: ФК «Ростов»

Главный тренер ФК «Ростов» был оштрафован по итогам 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Нарушение стало девятым для Валерия Карпина в этом сезоне. Информацию об этом сообщили в Контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС).Во время матча донского клуба против «Крыльев Советов», который проходил 1 марта на «Ростов Арене», тренер не сдержал эмоций. Во время одного из спорных эпизодов Карпин вышел за пределы технической зоны, тем самым он нарушил правило. В КДК РФС главному тренеру «желто-синих» был выписан штраф в 30 тысяч рублей.Отметим, что для специалиста не редкость получать такие замечания. Например, 3 декабря 2023 года Валерий Карпин жестко высказался после кубкового матча «ЦСКА» - «Ростов». Тогда на столицу России обрушился сильный снегопад. Но непогода не помешала провести игру. По этой причине футболистам полтора часа буквально пришлось бегать по сугробам.Донские футболисты проиграли со счетом 0:2. После неудачного результата тренер заявил на пресс-конференции, что «надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду». За это он был оштрафован на 200 тысяч рублей.