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Главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина оштрафовали на 30 тысяч рублей

Главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина оштрафовали на 30 тысяч рублей
Главного тренера футбольного клуба «Ростов» наказали за выход за пределы технической зоны. Валерия Карпина оштрафовали на 30 тысяч рублей. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза 18 сентября на заседании в Доме футбола 18 сентября.

– Назначить штраф Валерию Карпину в размере 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны, – передает слова главы КДК Артура Григорьянца интернет-портал «Чемпионат».

Кроме того, по итогам матчей 16-го тура Премьер-Лиги наказание получил и главный тренер «Краснодара». Мурада Мусаева также оштрафовали за выход за пределы технической зоны, но на 10 тысяч рублей.

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