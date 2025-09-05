Новости
На Дону подозреваемых в получении взятки сотрудников ДПС отправили в изолятор

В Ростовской области в Шахтах двоих инспекторов ГИБДД, которые подозреваются во взятке, отправили в изолятор на два месяца.

По версии следствия, во время службы 2 сентября инспекторы остановили водителя, нарушившего ПДД. Инспекторы потребовали взятку в сумме 30 тысяч рублей. Мужчина обналичил деньги и передал их сотрудникам ДПС.

После этого водитель сообщил о вымогательстве в Главное управление МВД по региону. В результате полицейских задержали и предъявили обвинение в получении взятки. Шахтинский городской суд арестовал подозреваемых до 2 ноября, сообщили в Объединённой пресс-службе судов Ростовской области.
Фото: DonDay
