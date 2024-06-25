Фото: ФК Ростов

Валерий Карпин продолжит работу в качестве главного тренера сборной России по футболу. Об этом 24 июня сообщило издание «Спорт-Экспресс».Российский футбольный союз (РФС) заключил с Карпиным контракт на два года. Стоит отметить, что в течение этого времени вокруг продления контракта Карпина с РФС ходило много слухов.Недавно главный тренер сборной России заявил, что РФС пока не планирует предлагать ему новый контракт. На нынешнюю должность Валерия Карпина уже начали претендовать другие тренеры популярных футбольных команд России.Однако руководство спортивной федерации по футболу приняло решение о продлении контракта за два месяца до истечения срока действия текущего соглашения с главным тренером «желто-синих».Напомним, что Валерий Карпин является главным тренером футбольного клуба «Ростов» с 2017 года. В 2021 году он был назначен на должность наставника сборной России, контракт с которой рассчитан до августа 2024 года.