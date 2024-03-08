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«Ростов-Дон» победил в гостях «Черноморочку» со счетом 32:27

«Ростов-Дон» победил в гостях «Черноморочку» со счетом 32:27
В матче чемпионата России среди команд Суперлиги ростовчанки гостили в Новороссийске. Точнее, в его пригороде – курортном городишке Абрау-Дюрсо.

Первый же тайм дал ответы на все вопросы. «Ростов-Дон» просто уничтожил интригу ещё до перерыва – 8:20. Во второй половине игры «жёлто-чёрные» не только резвились, но и экспериментировали. «Черноморочка» этим воспользовалась – сократила отрыв вдвое. Однако исход был предрешён. «Ростов-Дон» ожидаемо побеждает, хотя разница и неразгромная – 32:27.

Дарья Стаценко, Валерия Кирдяшева и Ксения Макеева забили по 4 гола. У хозяев Наталья Никитина отличилась 8 раз.

В остальных встречах тура в Суперлиге звенигородская «Звезда» победила дома майкопский «АГУ-Адыиф» – 33:25, тольяттинская «Лада» была сильнее краснодарской «Кубани» на выезде – 33:24, а «Астраханочка» сенсационно наказала московский ЦСКА – 36:28.

12 марта «Ростов-Дон» в родных стенах сразится с «Ладой».
Фото: ГК Ростов-Дон
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