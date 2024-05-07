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ГК «Ростов-Дон» разгромил «Черноморочку» со счетом 23:33

ГК «Ростов-Дон» разгромил «Черноморочку» со счетом 23:33
ГК «Ростов-Дон» одержал победу над «Черноморочкой» в матче 1/2 финала OLIMPBET Суперлиги сезона-2023-2024. Игра прошла 6 мая в Абрау-Дюрсо. Счёт матча — 23:33 в пользу «жёлто-чёрных».

Уже на пятой минуте после финального свистка Юлия Манагарова, правая крайняя, забила сразу три гола в ворота соперниц. Затем Валерия Кирдяшева, центральный защитник, забила три гола с девяти метров. После 30 минут игры счёт был 12:18 в пользу «жёлто-чёрных».

Во втором тайме отличились Анна Сень, полусредняя, Кристина Кожокарь, крайняя, Анна Шапошникова и Екатерина Зеленкова, правые полусредние.

Следующий матч с «Черноморочкой» пройдёт 12 мая.
Фото: ГК Ростов-Дон
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