Гандбольный клуб «Ростов-Дон» победил «Ладу»

Последние два свои матча в Лиге чемпионов ростовский клуб был вынужден отменить ввиду коронавирусной инфекции в команде – ряд ключевых игроков не могли играть. Но в чемпионате России ростовчанки решили играть, пусть и в ослабленном составе. Оппонентом была тольяттинская «Лада», один из самых заметных соперников «Ростов-Дона» на внутренней арене в последние годы.В начале игры схватка была приблизительно равной – были неплохие отрезки и у ростовчанок, и у тольяттинок. В середине первой части вечера волжанки сумели забросить четыре мяча кряду и повели - 8:5. Казалось, претенденту по силам отобрать очки у ослабленного действующего чемпиона. Но сразу же «Ростов-Дон» отгрузил свою серию, ещё более эффектную – шесть голов подряд, и вот счёт уже на табло 11:8 в пользу «жёлто-чёрных». Однако вся борьба была ещё впереди – лишь 13:11 после тридцати минут игры.Во втором тайме подшефные Пера Юханссона сразу же ушли в отрыв на 5-6 мячей и держались на этом расстоянии почти до конца игры. В какой-то момент отрыв увеличился до восьми мячей (26:18). Всё уже было ясно, хотя тольяттинки и бились до самого конца и даже под сирену уменьшили разницу до четырёх голов. Итог – нелёгкий, но всё-таки заслуженный выигрыш донской команды - 28:24.Наиболее результативным игроком встречи стала Кристина Кожокарь – 7 мячей. По 5 попаданий – у Юлии Манагаровой и француженки Грас Заади. У «Лады» самой лучшей стала Ольга Щербак – 7 голов.В таблице предварительного этапа чемпионата России среди команд Суперлиги «Ростов-Дон» уверенно идёт на первом месте – 13 побед в 13 играх. Свои очередные матчи ростовчанки сыграют 31 января и 1 февраля на выезде против «Динамо-Синары» и «Астраханочки» соответственно.