Анну Вяхиреву назвали лучшим игроком матча ГК «Ростов-Дон» - «Астраханочка»



Гандболистка Анна Вяхирева стала лучшим игроком матча между клубами «Ростов-Дон» и «Астраханочка». Игра прошла на гостевой площадке 14 февраля. Клубы встретились в рамках очередного тура Суперлиги Париматч-2019/2020.



Встреча закончилась победой дончанок, девушки оторвались от своих соперников всего на два мяча — 32:30. Команды сражались на равных и заставили своих болельщиков не на шутку переживать.



По мнению фанатов, лучше всех в матче себя показала правая полусредняя Анна Вяхирева. За неё проголосовал почти 61 процент зрителей. На втором месте оказалась Ярослава Фролова, на третьем — Юлия Манагарова.



Следующий матч гандболистки «Ростов-Дона» проведут дома 22 февраля. «Жёлто-чёрные» встретятся с французским «Мецем».