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Анну Вяхиреву выбрали лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - «Звезда»

Анну Вяхиреву выбрали лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - «Звезда»
Гандболистка Анна Вяхирева стала лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - «Звезда». Почти половина болельщиков назвала 24-летнюю спортсменку сильнейшей в этой игре. На втором месте по количеству голосов оказалась Анна Седойкина, на третьем — Юлия Манагарова.

Встреча со звенигородской «Звездой» закончилась разгромной победой «Ростов-Дона» - 38:26. В турнирной таблице «жёлто-чёрные» находятся на первой строчке с десятью набранными очками из десяти возможных. Следующий матч ростовчанки проведут с «АГУ-Адыиф» 19 сентября.

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