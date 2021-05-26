Гандболистка сборной России перешла в «Ростов-Дон»

Екатерина Левша из сборной России перешла в гандбольный клуб «Ростов-Дон». О пополнении «желто-черных» стало известно 28 мая.Атакующая начинала карьеру в майкопском клубе. Затем выходила на площадку в составе ГК «Астраханочка». Спортсменка играла за одного из сильнейших соперников «Ростов-Дона» - французский клуб «Мец». Вернувшись из Франции, Левша вернулась в «Астраханочку» и вошла в состав сборной России.За годы карьеры 28-летняя спортсменка стала Чемпионкой России, Франции, серебряным призером Кубка и Суперкубка Росссии, а также обладателем Кубка Франции.Скорее всего, Екатерина Левша заменит Валерию Собкало или Катарину Крпеж-Шлезак. Собкало перешла в «Ростов-Дон» из молодежки в 2020 году. За последние два года она стала обладателем Кубка и Суперкубка России, а также серебряным призером Чемпионата России.Катарина Крпеж-Шлезак вошла в состав «желто-черных» в мае 2020 года. Гандболистка регулярно отмечалась количеством забитых голов, а в марте 2021 - стала лучшим игроком в матче с хорватской «Подравкой». При этом не исключено, что ГК решил не продлевать контракт со спортсменкой из Сербии и взял на замену Левшу.Накануне стало известно, что к «Ростов-Дону» присоединится и вратарь сборной России – 25-летняя Анастасия Лагина.