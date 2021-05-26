Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Гандболистка сборной России перешла в «Ростов-Дон»

Гандболистка сборной России перешла в «Ростов-Дон»
На фото: Екатерина Левша/автор - Дмитрий Марочкин.

Екатерина Левша из сборной России перешла в гандбольный клуб «Ростов-Дон». О пополнении «желто-черных» стало известно 28 мая.

Атакующая начинала карьеру в майкопском клубе. Затем выходила на площадку в составе ГК «Астраханочка». Спортсменка играла за одного из сильнейших соперников «Ростов-Дона» - французский клуб «Мец». Вернувшись из Франции, Левша вернулась в «Астраханочку» и вошла в состав сборной России.

За годы карьеры 28-летняя спортсменка стала Чемпионкой России, Франции, серебряным призером Кубка и Суперкубка Росссии, а также обладателем Кубка Франции.

Скорее всего, Екатерина Левша заменит Валерию Собкало или Катарину Крпеж-Шлезак. Собкало перешла в «Ростов-Дон» из молодежки в 2020 году. За последние два года она стала обладателем Кубка и Суперкубка России, а также серебряным призером Чемпионата России.

Валерия Собакло.

Катарина Крпеж-Шлезак вошла в состав «желто-черных» в мае 2020 года. Гандболистка регулярно отмечалась количеством забитых голов, а в марте 2021 - стала лучшим игроком в матче с хорватской «Подравкой». При этом не исключено, что ГК решил не продлевать контракт со спортсменкой из Сербии и взял на замену Левшу.

Катарина Крпеж-Шлезак.

Накануне стало известно, что к «Ростов-Дону» присоединится и вратарь сборной России – 25-летняя Анастасия Лагина.

Теги: ГК Ростов-Дон

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.