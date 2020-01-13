Игрок сборной Франции будет выступать за ГК «Ростов-Дон»



Состав гандбольного клуба «Ростов-Дон» пополнится новым игроком. За «жёлто-чёрных» будет выступать 26-летняя разыгрывающая сборной Франции Грас Заади. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе команды. Девушка подпишет контракт с клубом в сезоне-2020/2021.



Заади играла за молодёжные клубы «Вильпент» и «Исси Пари», в 2010 году перешла в «Мец», контракт с которым истечёт в конце сезона-2019/2020.



За национальную сборную франции Грас провела 92 матча, забросив 114 мячей. Спортсменка является чемпионом Франции, обладателем Кубка Франции и Кубка французской лиги, финалистом Кубка Европейской федерации гандбола и серебряным призёром Олимпиады-2016.