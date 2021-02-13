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Игрок сборной Франции пополнил гандбольный клуб «Ростов-Дон»

Игрок сборной Франции пополнил гандбольный клуб «Ростов-Дон»
Беатрис Эдвиж из сборной Франции перешла в гандбольный клуб «Ростов-Дон». Контракт рассчитан на два года. Об этом 16 февраля сообщили в донском ГК.

Беатрис - воспитанница французского клуба HBC Celles-sur-Belle. Затем она пять лет выступала за Cercle Dijon Bourgogne. Девушка дебютировала в 2014 году в основной команде сборной Франции.

В 2015 и 2019 годах году Беатрис была признана лучшей защитницей и лучшим опорным игроком чемпионата Франции. Спустя год она вошла в состав французского клуба «Мец». В последнем матче в составе этой команды, в финале Кубка Франции, спортсменка забила восемь голов из девяти бросков - личный рекорд Беатрис в этом ГК.

С 2019 года девушка выступала за венгерский «Дьер», а спустя два года перешла в ростовский клуб.

За свою карьеру 32-летняя Беатрис стала трехкратной чемпионкой Франции (в 2017, 2018, 2019 годах), обладателем Кубка Франции (2017, 2019), чемпионкой мира-2017 и победителем Евро-2018. Кроме того, девушка является серебряным призером Олимпийских игр-2016 и чемпионата Европы-2020.

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