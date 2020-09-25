В ростовский гандбольный клуб перешла линейная сборной Беларуси
Ростовский гандбольный клуб пополнила линейная сборной Беларуси Анастасия Лобач. Об этом 29 сентября сообщил пресс-центр донского ГК «Ростов-Дон».
Воспитанница белорусского гандбола начинала карьеру в БНТУ и «Аркатроне». За свою карьеру 33-летняя гандболистка успела поиграть в сборных командах Румынии, Украины и России.
На счету девушки - 82 мачта в белорусской команде и 233 заброшенных мяча. Анастасия является двукратным обладателем Кубка Румынии, бронзовым призером Лиги чемпионов, серебряным призером Кубка ЕГФ. За время ее спортивной карьеры дважды стала чемпионкой Румынии, лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси и лучшим защитником турнира Baia Mare Champions Trophy.