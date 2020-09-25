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В ростовский гандбольный клуб перешла линейная сборной Беларуси

В ростовский гандбольный клуб перешла линейная сборной Беларуси
Ростовский гандбольный клуб пополнила линейная сборной Беларуси Анастасия Лобач. Об этом 29 сентября сообщил пресс-центр донского ГК «Ростов-Дон».

Воспитанница белорусского гандбола начинала карьеру в БНТУ и «Аркатроне». За свою карьеру 33-летняя гандболистка успела поиграть в сборных командах Румынии, Украины и России.

На счету девушки - 82 мачта в белорусской команде и 233 заброшенных мяча. Анастасия является двукратным обладателем Кубка Румынии, бронзовым призером Лиги чемпионов, серебряным призером Кубка ЕГФ. За время ее спортивной карьеры дважды стала чемпионкой Румынии, лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси и лучшим защитником турнира Baia Mare Champions Trophy.

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