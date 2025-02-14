Футбольный клуб «Ростов» занял пятую строчку по итогам зимнего Кубка РПЛ

Фото: ФК Ростов

Футбольный клуб «Ростов» занял пятую строчку в таблице по итогам зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщили в пресс-службе РПЛ.В турнире участвовали шесть клубов: «Зенит», «Спартак», «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов». По итогам встреч, которые проходили в период с конца января до середины февраля, «Ростов» занял предпоследнюю строчку в турнирной таблице. В активе команды – одна победа, пять забитых голов и три пропущенных.Наиболее ярким стал матч с «Динамо», в котором «Ростов» одержал победу со счётом 4:1. Это позволило команде из Ростова-на-Дону занять место в середине турнирной таблицы.Лидером Кубка стал «Зенит», у которого – семь побед. На второй и третьей строчках расположились «Спартак» и «Краснодар».Вторая часть чемпионата России сезона-2024/25 стартует в марте.