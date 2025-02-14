Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Футбольный клуб «Ростов» занял пятую строчку по итогам зимнего Кубка РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» занял пятую строчку по итогам зимнего Кубка РПЛ
Футбольный клуб «Ростов» занял пятую строчку в таблице по итогам зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщили в пресс-службе РПЛ.

В турнире участвовали шесть клубов: «Зенит», «Спартак», «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов». По итогам встреч, которые проходили в период с конца января до середины февраля, «Ростов» занял предпоследнюю строчку в турнирной таблице. В активе команды – одна победа, пять забитых голов и три пропущенных.

Наиболее ярким стал матч с «Динамо», в котором «Ростов» одержал победу со счётом 4:1. Это позволило команде из Ростова-на-Дону занять место в середине турнирной таблицы.

Лидером Кубка стал «Зенит», у которого – семь побед. На второй и третьей строчках расположились «Спартак» и «Краснодар».

Вторая часть чемпионата России сезона-2024/25 стартует в марте.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.