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По итогам товарищеских матчей в Австрии «Ростов» занял второе место в турнирной таблице

По итогам товарищеских матчей в Австрии «Ростов» занял второе место в турнирной таблице
ФК «Ростов» занял вторую строчку в турнирной таблице по итогам Кубка Париматч Премьер. Товарищеские матчи в рамках подготовки к новому сезону проходили в Австрии.

Донской клуб обыграл «Спартак» со счётом 2:0. Встреча с «Краснодаром» завершилась поражением — 3:0 в пользу «быков». Игра с ЦСКА была последней в рамках Кубка и закончилась поражением москвичей — 2:1.

В воскресенье, 7 июля, «Ростов» сыграет в Австрии с «Ганновером». Сезон-2019/2020 дончане откроют встречей с «Оренбургом» 13 июля. Игра пройдёт на «Ростов Арене».

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