По итогам товарищеских матчей в Австрии «Ростов» занял второе место в турнирной таблице



ФК «Ростов» занял вторую строчку в турнирной таблице по итогам Кубка Париматч Премьер. Товарищеские матчи в рамках подготовки к новому сезону проходили в Австрии.



Донской клуб обыграл «Спартак» со счётом 2:0. Встреча с «Краснодаром» завершилась поражением — 3:0 в пользу «быков». Игра с ЦСКА была последней в рамках Кубка и закончилась поражением москвичей — 2:1.



В воскресенье, 7 июля, «Ростов» сыграет в Австрии с «Ганновером». Сезон-2019/2020 дончане откроют встречей с «Оренбургом» 13 июля. Игра пройдёт на «Ростов Арене».