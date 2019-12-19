ФК «Ростов» признали лидером РПЛ по количеству голов, забитых в гостях



Футбольный клуб «Ростов» признали лидером Российской Премьер-Лиги по количеству голов, забитых в гостях. Об этом говорится на официальной странице РПЛ.



Сообщается, что в первой части сезона футболисты донского клуба отправили в ворота противника 19 мячей. Вторым по данному критерию оказался Краснодар, игроки которого забили 16 голов. Замыкают тройку лидеров «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА. Результат этих трех клубов – 15 голов.



Напомним, в настоящее время «желто-синие» занимают третью строчку турнирной таблицы. На втором месте оказался «Краснодар», на первом – «Зенит».