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ФК «Ростов» признали лидером РПЛ по количеству голов, забитых в гостях

ФК «Ростов» признали лидером РПЛ по количеству голов, забитых в гостях
Футбольный клуб «Ростов» признали лидером Российской Премьер-Лиги по количеству голов, забитых в гостях. Об этом говорится на официальной странице РПЛ.

Сообщается, что в первой части сезона футболисты донского клуба отправили в ворота противника 19 мячей. Вторым по данному критерию оказался Краснодар, игроки которого забили 16 голов. Замыкают тройку лидеров «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА. Результат этих трех клубов – 15 голов.

Напомним, в настоящее время «желто-синие» занимают третью строчку турнирной таблицы. На втором месте оказался «Краснодар», на первом – «Зенит».

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