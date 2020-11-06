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Футболист из Ростовской области Денис Глушаков стал лучшим игроком матча «Химки»-«Рубин»

Футболист из Ростовской области Денис Глушаков стал лучшим игроком матча «Химки»-«Рубин»
Донской футболист Денис Глушаков признан лучшим игроком встречи «Химки»-«Рубин». Матч состоялся 8 ноября в рамках 14-готура РПЛ.

Противостояние команд закончилось со счетом 2:0 – то есть победой «Химок». Последний гол на 69-й минуте забил именно 33-летний полузащитник. Благодаря такому вкладу он и стал лучшим игроком матча.

В состав «Химок» Глушаков перешел 1 октября этого года. До этого, в 2019, он играл в составе «Ахмата».

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