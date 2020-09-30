Донской футболист Денис Глушаков перешел в ФК «Химки»

Знаменитый футболист из Ростовской области Денис Глушаков перешёл в «Химки». Об этом игрок заявил в своем аккаунте в «Инстаграме».Подробности трансфера пока не разглашаются. Известно, что футболист уже даже провел первую тренировку в составе новой команды. Глушаков признался, что соскучился по футболу.- Очень рад присоединиться к новой команде - уже провел первую тренировку. Эмоции - огонь! Соскучился по футболу, - поделился в «Инстаграме» спортсмен.Напомним, ранее Глушаков выступал за грозненский «Ахмат», а до этого в течение шести лет играл за московский «Спартак» и восемь лет - за столичный «Локомотив». В сборную России его вызывали с 2011-го по 2018 год.Будущий знаменитый футболист родился в городе Миллерово в небогатой семье. Воспитанием Глушакова в основном занималась бабушка. После того как Денис уехал в поисках лучшей жизни, о родном городе он не забыл. Спортсмен построил стадион и часто приезжает на игры.Репутацию футболиста подпортил его развод с женой Дарьей. Девушка застала футболиста в компании девушек в бане. После этого она отсудила у него часть имущества и забрала детей. По словам адвоката Глушакова, спортсмен тяжело перенес развод и все судебные разбирательства.