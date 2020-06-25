Дончанин Денис Глушаков стал лучшим игроком матча «Ахмат» - «Сочи»

Донской футболист Денис Глушаков забил гол стал лучшим игроком матча «Ахмат» — «Сочи». Спортсмен стал единственным, кто смог пробраться к воротам и забить гол.Игра команд закончилась ничьей со счетом 1:1. Однако лучшим игроком матча стал Глушаков. За все время работы в ФК «Ахмат это его уже третий забитый гол. До этого Глушаков забил голы в ворота «Динамо» и «Крыльев Советов». Сам уроженец города Миллерово игрой остался недоволен, несмотря на забитый гол и признание лучшим.- Опять забил, но очень жаль, что не выиграли сегодня... Главное работать, двигаться, получать удовольствие от игры и кайфовать и любить футбол, - написал в своем аккаунте Глушаков.