Футболист Дмитрий Чистяков рассказал об адаптации в ростовском футбольном клубе

Фото: ФК Ростов

Дмитрий Чистяков, защитник, поделился впечатлениями о том, как проходит его адаптация в «Ростове». Футболист вернулся в донской клуб в сезоне-2025/2026.У игрока уже был опыт выступления за молодёжную команду «Ростова» в 2011 году, а в 2019 году он перешёл из «Тамбова» и провёл 25 матчей за «Ростов», к новым условиям все же пришлось привыкать заново.— Конечно, адаптация в «Ростове» была. Я хорошо знал этот клуб, футболистов, руководство и тренерский штаб. Поэтому мне было проще привыкнуть, — рассказал Чистяков в интервью «Чемпионату».Напоминаем, что соглашение с Чистяковым рассчитано на двухлетний период.