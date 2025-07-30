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Футболист Дмитрий Чистяков рассказал об адаптации в ростовском футбольном клубе

Футболист Дмитрий Чистяков рассказал об адаптации в ростовском футбольном клубе
Дмитрий Чистяков, защитник, поделился впечатлениями о том, как проходит его адаптация в «Ростове». Футболист вернулся в донской клуб в сезоне-2025/2026.

У игрока уже был опыт выступления за молодёжную команду «Ростова» в 2011 году, а в 2019 году он перешёл из «Тамбова» и провёл 25 матчей за «Ростов», к новым условиям все же пришлось привыкать заново.

— Конечно, адаптация в «Ростове» была. Я хорошо знал этот клуб, футболистов, руководство и тренерский штаб. Поэтому мне было проще привыкнуть, — рассказал Чистяков в интервью «Чемпионату».

Напоминаем, что соглашение с Чистяковым рассчитано на двухлетний период.
Фото: ФК Ростов
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