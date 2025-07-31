В августе в Ростовской области похолодает до +15 градусов ночью

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На смену жаркому летнему дню в Ростовской области придет ночная прохлада. Главный синоптик ростовского Гидрометеоцентра Ольга Чупрова поделилась прогнозом на конец лета, предоставив данные для DonDay.Август 2025 года в Ростовской области обещает быть жарким днем и дарить приятную прохладу ночью. В дневные часы температура может достигать +40 градусов. В первой половине первой декады возможны сильные дожди, включая грозы с ливнями.По словам ведущего метеоролога ростовского Гидрометцентра, в первые десять дней августа ожидаются высокие температуры: от +27 до +38 градусов днем и от +12 до +21 ночью. В этот период местами пройдут дожди с грозами, в начале декады возможны интенсивные осадки.Во второй и третьей декадах месяца сохранится жаркая погода: днем воздух прогреется до +36 градусов, а в южных районах области — до +38 градусов. Ночные температуры будут колебаться от +15 до +22 градусов.В период сильной жары возрастает риск теплового удара. Медики советуют жителям и гостям региона сократить время пребывания на солнце с 11:00 до 17:00 в самые жаркие дни. Рекомендуется носить головные уборы и одежду из легких дышащих тканей. Не забывайте использовать солнцезащитный крем и пить достаточное количество воды.