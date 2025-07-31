Власти Ростовской области направят обращение в правительство РФ в поддержку аграриев

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Глава Ростовской области Юрий Слюсарь обсудил с депутатами Законодательного собрания ситуацию в аграрном секторе и возможные меры поддержки сельхозпроизводителей. Из-за аномальной погоды ранее они потерпели убытки. Вопрос подняли на заседании Законодательного Собрания Ростовской области.Предлагается до конца 2026 года наложить мораторий на банкротство сельхозпредприятий, а также пролонгировать кредиты и лизинговые договоры. Это поможет снизить финансовую нагрузку на аграриев. Они понесли большие убытки из-за весенних заморозков и последовавшей за ними засухи.- У нас очень непростая ситуация в этом году. Одна мера поддержки – пролонгация кредитов и еще лизинговых договоров, конечно, не компенсирует ущерб урожаю, который мы в 2024 и в 2025 годах наблюдаем. Но есть и другие меры поддержки. Возвращаемся сейчас к опыту 2012 года, когда регион обращался в федеральный центр за компенсацией затрат по тем посевам, которые погибли,- сообщил Юрий Слюсарь.Депутаты Законодательного Собрания предложение поддержали. Они направят в федеральный центр соответствующее обращение.Напомним, в Ростовской области 43 сельских района пережили возвратные заморозки, а 19 – засуху. Урожай на площади около миллиона гектаров погиб или пострадал. Средняя урожайность снизилась до 25 центнеров с гектара. Больше всего пострадали Матвеево-Курганский и Азовский районы. Там урожайность упала до 15 центнеров. В настоящее время специалисты прогнозируют валовый урожай на четверть меньше прошлогоднего.