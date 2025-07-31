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Прокуратуру Ростова возглавил Валерий Поцелуйко

Прокуратуру Ростова возглавил Валерий Поцелуйко
Прокуратуру Ростова-на-Дону возглавил Валерий Поцелуйко. Информация появилась на сейте надзорного ведомства.

Валерию Поцелуйко – 43 года. Он окончил юридический факультет Ростовского государственного университета еще в 2004 году. Далее проходил службу в областной прокуратуре с марта 2005 года. Он замещал должности следователя Лиховской транспортной прокуратуры, старшего следователя Ростовской транспортной прокуратуры.

С 2009 года работал в прокуратуре Ростовской области на должности заместителя прокурора г. Батайска. А в 2013 году был назначен прокурором города Гуково.

Напомним, ранее должность прокурора Ростова освободил Олег Фрикель. Он перевелся на другую работу – в надзорное ведомство Республики Северная Осетия.
Фото: Яндекс.Карты.
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