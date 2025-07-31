В Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность из-за сильной жары

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

На юго-востоке Ростовской области и в Приазовской зоне сохраняется крайне неблагоприятная обстановка с точки зрения риска возникновения пожаров. По сведениям, полученным от Росгидромета, до конца июля и в первый день августа прогнозируется максимальный, пятый, класс пожарной опасности в Заветинском, Ремонтненском и Неклиновском районах, а также в южной части Азовского района.Кроме того, высокий, четвертый, уровень пожарной опасности зарегистрирован в центральных районах (Константиновский, Усть-Донецкий, Волгодонской, Цимлянский, Семикаракорский, Багаевский, Весёловский, Мартыновский), южных (Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский, Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский), в некоторых частях северо-западных (Каменский, Красносулинский), северо-восточных (Милютинский, Обливский, Морозовский, Тацинский, Белокалитвинский), юго-восточных (Орловский, Зимовниковский, Дубовский) районах, а также в Приазовье (Октябрьский, Родионово-Несветайский, Аксайский, Мясниковский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский районы, север Азовского района), включая территорию города Ростова-на-Дону.