Игрок футбольного клуба «Ростов» Дмитрий Чистяков вернулся в состав команды после травмы ноги
После серьезной травмы ноги защитник футбольного клуба «Ростов» Дмитрий Чистяков наконец вернулся в состав команды. Он вышел на поле 27 сентября во время встречи с «Арсеналом».
Игрок получил травму 4 июля, когда донской команде противостояли «Крылья Советов». Владимир Полуяхтов ударил 26-летнего бэка в голень прямо во время матча. В результате нога ростовского спортсмена выгнулась в другую сторону.
Длительное лечение наконец закончилось – защитник вышел на поле во втором тайме против «Арсенала», заменив Денниса Хаджикадунича. Несмотря на долгое восстановление, Чистяков хорошо чувствует себя в игре, хоть и не показывает былые навыки.
Напомним, матч «Ростов» - «Арсенал» состоялся 27 сентября. Донская команда победила со счетом 3:2.