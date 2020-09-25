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Игрок футбольного клуба «Ростов» Дмитрий Чистяков вернулся в состав команды после травмы ноги

Игрок футбольного клуба «Ростов» Дмитрий Чистяков вернулся в состав команды после травмы ноги
После серьезной травмы ноги защитник футбольного клуба «Ростов» Дмитрий Чистяков наконец вернулся в состав команды. Он вышел на поле 27 сентября во время встречи с «Арсеналом».

Игрок получил травму 4 июля, когда донской команде противостояли «Крылья Советов». Владимир Полуяхтов ударил 26-летнего бэка в голень прямо во время матча. В результате нога ростовского спортсмена выгнулась в другую сторону.

Длительное лечение наконец закончилось – защитник вышел на поле во втором тайме против «Арсенала», заменив Денниса Хаджикадунича. Несмотря на долгое восстановление, Чистяков хорошо чувствует себя в игре, хоть и не показывает былые навыки.

Напомним, матч «Ростов» - «Арсенал» состоялся 27 сентября. Донская команда победила со счетом 3:2.

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