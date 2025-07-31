На Дону хотят расширить меры поддержки для аграриев, пострадавших из-за погодных условий

Фото: ЗС РО.

Поддержка участников специальной военной операции, а также членов их семей — одно из приоритетных направлений в работе Законодательного Собрания Ростовской области. На 22-м заседании донского парламента депутаты приняли несколько поправок, расширяющих меры поддержки участников СВО и членов их семей.Депутаты приняли поправку в региональный закон о бесплатном посещении государственных областных музеев участниками СВО и их семьями. Эта мера поддержки действует уже несколько лет и довольно востребована среди бойцов. Только за первые шесть месяцев текущего года участники СВО и члены их семей посетили областные государственные музеи более 18 тысяч раз.- Чтобы бесплатно посетить музеи, участник спецоперации должен иметь регистрацию по месту жительства в Ростовской области и заключить контракт на территории нашего региона. Из-за этого нюанса не все участники СВО могли ходить в музеи бесплатно, - отметил председатель Заксобрания РО Александр Ищенко. - Такие территориальные ограничения являются несправедливыми. В связи с этим принято решение эти ограничения убрать и предоставить льготу всем бойцам и членам их семей, вне зависимости от того, где заключен контракт и в каком регионе прописка.Еще одной мерой поддержки стало снижение необходимого трудового стажа для трудоустройства ветеранов СВО. Внесены поправки в областной закон о поступлении на муниципальную службу участников СВО, которые прошли обучение в рамках проекта «Герои Дона». Если раньше для поступления на высшую должность муниципальной службы нужно было не менее четырех лет стажа, то теперь этот срок снижен до двух лет. Для главных должностей муниципальной службы вместо двух лет стажа - 1 год.Еще одну поправку в закон в качестве меры поддержки участников СВО предложил прокурор Ростовской области Роман Прасков. В целях более оперативного реагирования на нужды и запросы участников СВО и членов их семей для них будет сокращен общий срок рассмотрения письменных обращений в органы государственной власти и местного самоуправления с 30 до 15 дней. Это будет максимальный срок рассмотрения обращений.Кроме того, расширены меры поддержки по оплате расходов на газификацию. В целом данной мерой поддержки в Ростовской области могут воспользоваться 14 различных категорий граждан, в том числе участники СВО и члены их семей, многодетные семьи и одиноко проживающие граждане старше 65 лет. Однако ранее субсидию на компенсацию расходов на газификацию получали только вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также ветеранов боевых действий.Теперь право на получение меры социальной поддержки по оплате расходов на газификацию жилья предоставляется всем членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Компенсация составляет 100 тысяч рублей и может покрывать любые расходы, связанные с проведением газификации внутри жилья и земельного участка, - подчеркнул Александр Валентинович.Наряду с поддержкой участников СВО одной из ключевых тем на заседании ЗС стала поддержка фермеров, которые пострадали от неблагоприятных погодных условий. Эта проблемная тема находится на контроле врио губернатора региона Юрия Слюсаря.Из-за весенних заморозков и последовавшей за ними засухи сельхозпредприятия Ростовской области уже второй год подряд недополучают урожай кормовых культур. По оценке экспертов, сумма ущерба и недостающей прибыли сельхозпредприятий уже составляет 120 миллиардов рублей. На помощь аграриям брошены все силы, но действующих мер поддержки, учитывая ущерб, уже недостаточно.– Вместе с нашим министерством сельского хозяйства, с правительством области мы работаем над выработкой конкретных мер, которые помогут нашим фермерам и сельхозпредприятиям выйти из сложной ситуации. В эту работу погружен и временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Борисович Слюсарь. Вместе с этим мы понимаем – без федерального центра нам не обойтись. Поэтому обращаемся в правительство Российской Федерации и предлагаем предусмотреть дополнительные меры поддержки для наших аграриев, которые в наибольшей степени пострадали от чрезвычайной ситуации, вызванной погодными условиями, – заявил Александр Ищенко.Депутаты предлагают установить до конца 2026 года мораторий на возбуждение дел о банкротстве в отношении таких хозяйств. Это помогло бы сохранить финансовую устойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей и предотвратить системный кризис в отрасли. Во-вторых, до конца 2026 года на сельхозпроизводителей предлагается распространить механизм «кредитных каникул», чтобы снизить долговую нагрузку. Возможным также является пролонгация ранее предоставленных льготных кредитов, что наиболее актуально для субъектов малого и среднего предпринимательства.