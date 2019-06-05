Игрок «Тамбова» подписал контракт с ФК «Ростов»



Футбольный клуб «Ростов» принял в свои ряды игрока «Тамбова». О том, что защитник Дмитрий Чистяков подписал контакт с ФК, рассказали в пресс-службе «жёлто-синих».



Он начал заниматься футболом в пикалёвском и тихвинском «Металлургах». Затем его пригласили в футбольную академию питеркого «Зенита». Весной 2012-го он провёл три матча в составе молодёжной команды «Ростова».



Затем сезона 2012/2013 выступал за молодёжку «Зенита». Через год Дмитрия пригласили «Зенит-2». В основной состав команды он так и не попал.



На сезон 2015/2016 его Чистякова арендовал армянский «Мика». Вместе с клубом он провёл 17 матчей в чемпионате страны и еще 5 — в Кубке Армении.



С 2016 года футболист играет в Футбольной национальной лиге. Первые два года играл в ярославским «Шиннике», затем — в «Тамбове». Сейчас, 7 июня, подписал контракт с «Ростовом».