Футболист «Ростова» Чистяков отменил свадьбу из-за коронавируса

Футболист клуба «Ростов», 26-летний Дмитрий Чистяков и его возлюбленная Мариам отменили свадьбу из-за пандемии коронавируса. Об этом защитник донской команды сообщил в соцсети.Пара должна была заключить брак 19 мая 2020 года, но за несколько месяцев «до» мир буквально накрыла вспышка новой коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что торжество было спланировано и оплачено, от него пришлось отказаться. Свадьбу планировали сыграть в Грузии, на родине Мариам.− Если вы думаете, что карантин разрушил ваши планы, то не печальтесь. Нам и вовсе пришлось отменить свою свадьбу в Грузии. Полгода подготовки коту под хвост, − написала в своем микроблоге невеста.Дмитрий и Мариам вместе уже больше шести лет. Девушка мечтает об особенном белом платье, поэтому шить его будут под заказ. Но не именитые российские дизайнеры, а известная грузинская швея. Новую дату свадьбы будущие Чистяковы пока не сообщают.