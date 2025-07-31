В Ростове на Большой Садовой с объекта культурного наследия сыпется штукатурка
В Ростове на Большой Садовой у объекта культурного наследия с балкона сыпется штукатурка. Опасный участок оградили сигнальной лентой. Об этом сообщают местные жители 31 июля.
Ростовчане считают, что нужно начинать ремонтировать здание. Однако пока это никто не торопится делать. Отметим, что у трехэтажного дома есть и другие проблемы. Например, после пожара в 2023 году на фасаде стены осталась огромная дыра, которая красуется до сих пор.
Здание, представляющее собой объект культурного наследия регионального значения, имеет богатую историю. В середине XIX века был возведён доходный дом, принадлежавший греческому купцу Константину Маврогордато. В эпоху Российской империи в этом здании располагалось отделение Санкт-Петербургского учётного и ссудного банка.