В Ростове на Большой Садовой с объекта культурного наследия сыпется штукатурка

Фото: Дондей

В Ростове на Большой Садовой у объекта культурного наследия с балкона сыпется штукатурка. Опасный участок оградили сигнальной лентой. Об этом сообщают местные жители 31 июля.Ростовчане считают, что нужно начинать ремонтировать здание. Однако пока это никто не торопится делать. Отметим, что у трехэтажного дома есть и другие проблемы. Например, после пожара в 2023 году на фасаде стены осталась огромная дыра, которая красуется до сих пор.Здание, представляющее собой объект культурного наследия регионального значения, имеет богатую историю. В середине XIX века был возведён доходный дом, принадлежавший греческому купцу Константину Маврогордато. В эпоху Российской империи в этом здании располагалось отделение Санкт-Петербургского учётного и ссудного банка.