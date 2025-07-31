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В Ростове в переулке Журавлева яму на дороге засыпали в третий раз

В Ростове в переулке Журавлева яму на дороге засыпали в третий раз
В Ростове в переулке Журавлева яму на дороге засыпали в третий раз. Об этом сообщили местные жители 31 июля.

Важно подчеркнуть, что на этом участке, в месте пересечения с улицей Города Волос, уже трижды случались провалы асфальта. Причиной тому стали частые коммунальные аварии и размытие грунта, из-за чего под дорожным полотном образовалась пустота. Асфальт не способен выдерживать вес транспорта, поэтому он проваливается.

Так, в конце мая в такую ловушку угодил мусоровоз. Доставали его при помощи подъемного крана. После этого на месте осталась огромная яма – ее засыпали. Но через два месяца история повторилась, а потом и еще раз.

На место выехали коммунальщики и оградили участок забором. Пока углубление засыпали щебнем. Когда ремонтные работы полностью завершатся, неизвестно.
Фото: Дондей
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