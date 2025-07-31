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Под суд пойдет экс-начальник следственного отдела СКР по Таганрогу

Под суд пойдет экс-начальник следственного отдела СКР по Таганрогу
Таганрогский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего руководителя следственного отдела СКР по городу Таганрогу Руслана Багмута. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

Напомним, Багмут был задержан в конце сентября 2024 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а также в покушении на дачу взятки.

По данным следствия, в марте 2023 года Багмут договорился с местным предпринимателем о передаче двух миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов. Взамен бизнесмену якобы было обещано содействие в реализации проекта по строительству многоквартирного дома.

С должности главы следственного отдела Таганрога Багмут уволился 25 сентября 2024 года. После задержания его этапировали в Москву.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 24 сентября 2025 года.
Фото: соцсети
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